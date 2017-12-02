لهذا السبب.. أمريكا ترسل طائرات مسلحة بدون طيار إلى النيجر

تواصل – سامر محمد:

تستعد الولايات المتحدة، خلال أيام، لاستخدام طائرات بدون طيار مسلحة في النيجر، وذلك بعد موافقة المسؤولين هناك، وفقا لشبكة “سي جي تي إن” الصينية.

وأشارت الشبكة إلى أن النيجر، ستصبح بذلك ثاني دولة في أفريقيا توافق على استضافة قاعدة أمريكية للطائرات بدون طيار المسلحة على أراضيها بعد جيبوتي.

وأضافت أن الولايات المتحدة لديها 800 عسكري غرب أفريقيا، لكن بوصول تلك الطائرات المسلحة من المتوقع أن تحتاج للمئات الإضافيين من العسكريين لإدارتها.

ولفتت إلى أن العمليات الجديدة ستستهدف مرتبطين بـ”القاعدة في المغرب الإسلامي”، “بوكو حرام” و”داعش” في عدد من الدول المجاورة للنيجر.

وتحدثت عن أن الدفع بطائرات بدون طيار مسلحة إلى النيجر جاء في أعقاب مقتل 4 من القوات الخاصة الأمريكية في أكتوبر الماضي، حيث وصلت طائرة بدون طيار مسلحة في غضون دقائق إلى المكان لكنها لم تكن قادرة على إطلاق النار.