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إغلاق تقاطع طريق مكة مع التخصصي بالرياض.. والمرور تكشف الطرق البديلة

إغلاق تقاطع طريق مكة مع التخصصي بالرياض.. والمرور تكشف الطرق البديلة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مرور الرياض، أنها وبالتعاون مع أمانة المدينة ستغلق تقاطع طريق مكة المكرمة مع شارع التخصصي لمدة 21 يوماً، وذلك لاستكمال أعمال الجسر.

وبينت الإدارة أنه سيتم تحويل الحركة المرورية على النحو الآتي:

  • تحويل المركبات القادمة من جهة الشرق باتجاه الغرب إلى الشمال.
  • تحويل المركبات القادمة من جهة الشمال باتجاه الجنوب إلى الغرب.

وأكدت الإدارة أن المسارات البديلة ستتمثل في شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، وطريق الملك فهد.

وقدمت إدارة المرور اعتذارها عن هذه التحويلات المرورية، والإزعاج الذي يمكن أن تسببه، للحاجة إلى إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن.

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