شاهد.. كيف نجا سائق دراجة نارية من الدهس قبل لحظات من تحطمها؟

تواصل – سامر محمد:

أظهر مقطع مصور بثته شبكة “سي جي تي إن” الصينية لحظة نجاة قائد دراجة نارية من الموت قبل لحظات من تحطمها إثر سقوط سيارة عليها.

وأشارت الشبكة، إلى أن قائد الدراجة النارية وجد نفسه وجها إلى وجه مع سيارة متطايرة على أحد الطرق السريعة جنوب الصين.

ولفتت إلى أن السيارة خرجت عن مسارها واصطدمت بحاجز خرساني ثم طارت من فوقه باتجاه الدراجة النارية، لكن قائد الدراجة قفز سريعا من فوقها قبل أن تحطمها السيارة ثم تنقلب رأسا على عقب، ويبدو أن قائدها أحد المتدربين على القيادة والذي تعرض لإصابات طفيفة.