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بالفيديو.. عالم يمني يدعو لهبّة شعبية ضد الحوثي في صنعاء وباقي المدن

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تواصل – فريق التحرير:

نشرت قناة “التواصل مع علماء اليمن”، التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على موقع “يوتيوب”، مقطع فيديو قالت ‘‘إنه يحمل نداء من علماء اليمن لهبّة شعبية في صنعاء وكل المدن اليمنية ضد عصابات الحوثي‘‘.

ويُظهر المقطع أحد العلماء اليمنيين، وهو يدعو رجال القبائل والجيش وكل الشعب اليمني، إلى هبة شعبية ضد الحوثي وميليشياته، مؤكداً أن القتال ضد الحوثي، هو قتال لإعلاء كلمة الله ضد محاربي الدين ومن يسبون الصحابة، وأن من يموت في هذه الحرب فهو شهيد.

وأضاف: “أيها اليمنيون، يجب أن نتعاون جميعاً لمقاومة وإيقاف هذا الرافضي في صنعاء وباقي مناطق اليمن، وأدعو القبائل أن يهبوا هبة واحدة ضد أعداء الدين”.

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