نائب الرئيس اليمني: العمليات العسكرية مستمرة لدحر الحوثيين

تواصل – واس:

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، ضرورة الاستمرار في العمليات العسكرية لدحر ميليشيا الحوثي الانقلابية، والتقدم لإنقاذ الشعب اليمني.

ودعا الفريق محسن، خلال لقائه رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي وقادة قوات التحالف العربي بمحافظة مأرب، قوات الجيش المنخرطة في القتال ضد الميليشيات إلى تحديد واضح بنبذ ومقاومة الحوثي وفكره وميليشياته ومساندة جهود الشرعية وجيشها الوطني وقوات التحالف العربي.

وثمن نائب الرئيس اليمني – وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – الدور الأخوي الصادق لدول التحالف الداعمة للشرعية ولمصلحة الشعب اليمني.

وتطرق المجتمعون خلال اللقاء إلى التطورات الميدانية في جبهة نهم وانتفاضة قوات الجيش والأمن في صنعاء ضد ميليشيا الحوثي التي انقلبت على الشرعية وتمردت على كل التوافقات وهددت أمن اليمن والمنطقة.