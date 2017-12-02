بالصور.. ضبط مصنع خمور بالرياض ومئات المتسولين

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت شرطة منطقة الرياض، أنه استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) فقد تمكنت مراكز شرط العاصمة الداخلية المشاركة في الحملة (30 مركزاً) من ضبط (١٥٢٣) مخالفاً خلال الثلاثة أيام الماضية، تنوعت مخالفاتهم بين تسلل /تسول/ مخالفة نظام العمل (العمل لدى الغير/ العمل لحسابهم الخاص).

كما تمكنت مراكز شرطة:

• الشفاء / من ضبط مصنع خمور متكامل، حيث جرى التحفظ على الأشخاص وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية.

• الفيصلية والخالدية/ من ضبط وافد يروج مادة القات المخدرة في كمين محكم.

• السليمانية من ضبط 18 دراجة نارية مخالفة.

وجرى تسليم جميع المخالفين لقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص، الجدير بالذكر أن الحملة مستمرة حتى تحقق الأهداف المنشودة منها.