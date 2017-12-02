«سعود الطبية» تفتتح مركز القسطرة القلبية بـ«90 عملية»

تواصل – هياء الدكان:

افتتح وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مركز القسطرة القلبية بمدينة الملك سعود الطبية، والذي أجرى خلال 18 يوماً حوالي 90 عملية في مجال القسطرة القلبية.

وكان في استقبال الوزير، المدير العام التنفيذي للمدينة د. هيثم بن محمد الفلاح، وعدد من قيادات المدينة.

وقدم الدكتور الفلاح خالص الشكر والتقدير للحكومة الرشيدة ولقيادات وزارة الصحة على الدعم اللامحدود، والتي تساهم في تقديم أرقى الخدمات الصحية.

وأكد أن خدمات مركز قسطرة القلب ستساهم في تسريع العلاج، وزيادة القدرة الاستيعابية للمدينة، وكذلك قبول الحالات على نطاق أوسع؛ ليجد المريض من خلالها الرعاية الصحية المتكاملة لمختلف التخصصات .

وأشار “الفلاح” إلى أن مركز القسطرة القلبية بالمدينة يسعى لأن يكون مرجعاً لعمليات قسطرة القلب، حيث يتوقع أن يجري في المستقبل القريب 600 عملية شهرياً.

ونوه إلى أن المركز يُقدم أحدث خدمات القسطرة القلبية، ويوفر فحوص المجهودات، كما يوجد قسم تداخلي، بالإضافة إلى عيادات خارجية متخصصة ومعمل للقسطرة يحتوي على جميع المواصفات المتطورة لإجراء العلميات التداخلية.