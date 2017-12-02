الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

«التحالف» يدعو لالتفاف شعب اليمن بما فيهم أبناء «المؤتمر» لإنهاء عهد التنكيل

«التحالف» يدعو لالتفاف شعب اليمن بما فيهم أبناء «المؤتمر» لإنهاء عهد التنكيل

قرار من «العمل» يُلغي النظام الحالي لاحتساب «بدل السكن»

قرار من «العمل» يُلغي النظام الحالي لاحتساب «بدل السكن»

مواجهات دامية مع الحوثيين.. وقوات «المؤتمر» تعلن شبه السيطرة على صنعاء

مواجهات دامية مع الحوثيين.. وقوات «المؤتمر» تعلن شبه السيطرة على صنعاء

هذا ما حدث في «ريتز كارلتون».. تسويات بمئات المليارات مع المتهمين بالفساد

هذا ما حدث في «ريتز كارلتون».. تسويات بمئات المليارات مع المتهمين بالفساد

«سعود الطبية» تفتتح مركز القسطرة القلبية بـ«90 عملية»

«سعود الطبية» تفتتح مركز القسطرة القلبية بـ«90 عملية»
0

تواصل – هياء الدكان:

افتتح وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مركز القسطرة القلبية بمدينة الملك سعود الطبية، والذي أجرى خلال 18 يوماً حوالي 90 عملية في مجال القسطرة القلبية.

وكان في استقبال الوزير، المدير العام التنفيذي للمدينة د. هيثم بن محمد الفلاح، وعدد من قيادات المدينة.

وقدم الدكتور الفلاح خالص الشكر والتقدير للحكومة الرشيدة ولقيادات وزارة الصحة على الدعم اللامحدود، والتي تساهم في تقديم أرقى الخدمات الصحية.

وأكد أن خدمات مركز قسطرة القلب ستساهم في تسريع العلاج، وزيادة القدرة الاستيعابية للمدينة، وكذلك قبول الحالات على نطاق أوسع؛ ليجد المريض من خلالها الرعاية الصحية المتكاملة لمختلف التخصصات .

وأشار “الفلاح” إلى أن مركز القسطرة القلبية بالمدينة يسعى لأن يكون مرجعاً لعمليات قسطرة القلب، حيث يتوقع أن يجري في المستقبل القريب 600 عملية شهرياً.

ونوه إلى أن المركز يُقدم أحدث خدمات القسطرة القلبية، ويوفر فحوص المجهودات، كما يوجد قسم تداخلي، بالإضافة إلى عيادات خارجية متخصصة ومعمل للقسطرة يحتوي على جميع المواصفات المتطورة لإجراء العلميات التداخلية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«سعود الطبية» تُحذِّر من «الدبابات البرية».. إعاقات وأطراف مبتورة بسببها

«سعود الطبية» تُحذِّر من «الدبابات البرية».. إعاقات وأطراف مبتورة بسببها

تحويل جميع المراكز  الصحية المستأجرة إلى مملوكة خلال 6 سنوات

تحويل جميع المراكز  الصحية المستأجرة إلى مملوكة خلال 6 سنوات

وزير الصحة: حركة الناس أصبحت قليلة جداً بسبب الأجهزة

وزير الصحة: حركة الناس أصبحت قليلة جداً بسبب الأجهزة

الربيعة: انخفاض العلاج بالخارج 70%.. والتأمين لن يكون تجاريًا

الربيعة: انخفاض العلاج بالخارج 70%.. والتأمين لن يكون تجاريًا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لماذا يهاجمون السنة النبوية؟!
مقالات

لماذا يهاجمون السنة النبوية؟!

المزيد
هَرِمنا ..فأين إكسير الشباب؟
مقالات

هَرِمنا ..فأين إكسير الشباب؟

المزيد
دوائر الخصوصية
تدوينات حرة

دوائر الخصوصية

المزيد
انتفاضة صنعاء.. لا حوثي بعد اليوم (إنفوجراف)
انفوجرافيك

انتفاضة صنعاء.. لا حوثي بعد اليوم (إنفوجراف)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>