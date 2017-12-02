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المملكة تستعد لمؤتمر وزراء صحة دول التعاون الإسلامي بجدة

المملكة تستعد لمؤتمر وزراء صحة دول التعاون الإسلامي بجدة
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تواصل – فريق التحرير:

تتواصل الاستعدادات داخل وزارة الصحة، لتنظيم المؤتمر السادس لوزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي، الذي تستضيفه المملكة، الثلاثاء المقبل، تحت شعار “الصحة في جميع السياسات”، وذلك في مدينة جدة، حيث تعمل اللجان المنظمة على استكمال كافة الترتيبات وإنهاء الإجراءات اللازمة لاستضافة المؤتمر.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر العديد من المواضيع التي سيتم مناقشتها، وسيشهد اليوم الأول في المؤتمر تدارس الصلاحيات الجديدة للجنة التوجيهية المعنية بالصحة وفرق منسقي البلدان الرائدة، إضافة إلى تعيين الأعضاء الجدد في اللجنة التوجيهية المعنية بالصحة، وأعضاء فرق منسقي البلدان الرائدة للفترة 2017 – 2019، إلى جانب استعراض التقدم الحاصل في تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة.

وكانت تلك القرارات تشمل إنشاء مركز التميز لمنظمة التعاون الإسلامي للتميز في اللقاحات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية، وإنشاء فريق العمل المعني بحشد الموارد لتنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي حول الصحة، وتدارس استراتيجية التواصل، وتغيير مسمى برنامج العمل الاستراتيجي حول الصحة، كما سيتم تدارس مشاريع وثائق الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة.

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