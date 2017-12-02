مكة.. حريق يُخلي بناية من 7 أدوار ويصيب 4 سكان بالاختناق (صور)

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تواصل – فريق التحرير:

اندلع بعد ظهر اليوم السبت حريق في شقة بالدور الخامس لبناية مكونة من سبعة أدوار؛ أدى إلى إخلاء البناية بالكامل من قاطنيها عن طريق الدفاع المدني.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت اليوم حادث حريق اندلع في شقة لبناية مكونة من سبعة أدوار بحي الشرفية وسط المحافظة.

وأضاف، أن الحريق الذي تسبب في انتشار الأدخنة بأروقة البناية، دعا فرق الإنقاذ بالدفاع المدني إلى إخلاء قاطني البناية من السكان؛ حفاظاً على سلامتهم.

وأشار إلى أن الحريق الذي نشب في شقة بالدور الخامس تسبب في إصابة أربعة أشخاص بحالات اختناق تم إخلاؤهم وتلقوا العلاج في موقع الحادث عن طريق الهلال الأحمر، ولم تستدعِ حالتهم نقلهم إلى المستشفى.

وأبان العقيد سرحان، أن فرق الإطفاء باشرت إخماد الحريق، فيما شرع التحقيق في البحث عن الأسباب التي أدت إلى اندلاعه.

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