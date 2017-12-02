الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

شاهد.. قوات تابعة لصالح تخرج من نفق وتفاجئ الحوثيين بصنعاء 

شاهد.. قوات تابعة لصالح تخرج من نفق وتفاجئ الحوثيين بصنعاء 

مصدر مسؤول يرد على شائعة «إلغاء حد الردة»

مصدر مسؤول يرد على شائعة «إلغاء حد الردة»

«التحالف» يدعو لالتفاف شعب اليمن بما فيهم أبناء «المؤتمر» لإنهاء عهد التنكيل

«التحالف» يدعو لالتفاف شعب اليمن بما فيهم أبناء «المؤتمر» لإنهاء عهد التنكيل

قرار من «العمل» يُلغي النظام الحالي لاحتساب «بدل السكن»

قرار من «العمل» يُلغي النظام الحالي لاحتساب «بدل السكن»

«مجاهدو عسير» يطيحون بـ609 متسللين ويضبطون أسلحة ومخدرات (صور)

«مجاهدو عسير» يطيحون بـ609 متسللين ويضبطون أسلحة ومخدرات (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير سعيد بن جرمان: إن قواته ضبطت 2246 حزمةً من نبات القات المخدر، و609 أشخاص من مختلفي الجنسیات ما بین متسلل ومخالف لنظام الإقامة والعمل من نساء ورجال، و10 كیلوجرامات من الحشیش، و26 مصنع عرق مُسكر، وذلك في حملات مكثفة شنتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضاف “ابن جرمان” أنه عُثر أيضاً على 866 قارورة، سعة لتر ونصف، معبأة بمادة العرق المسكر ومعدة للترويج بالإضافة لضبط 46 برمیلاً، سعة كل برمیل 300 لتر معبأة بالمادة نفسها، كما تم العثور على 12 جالوناً سعة كل جالون 50 لتراً، و5.6 حبة كبتاجون، و3 مسدسات و1 رشاش من نوع كلاشنكوف و41 طلقة ذخیرة حیة، و23 مواطناً، ما بین مهرب ومطلوب جنائي ومشتبه به، بینما كان عدد السیارات المستخدمة في التهريب والمشتبه بها والمسروقة 21 سیارة متنوعة. وتم إعداد المحاضر اللازمة بذلك وتسلیمها للجهات المختصة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جازان.. إدارة «المجاهدين» تحبط عمليات تهريب أسلحة وكميات من الحشيش

جازان.. إدارة «المجاهدين» تحبط عمليات تهريب أسلحة وكميات من الحشيش

«اقتفاء الأثر» يسهم في الإيقاع بشبكة مهربين داخل منزل جبلي بجازان

«اقتفاء الأثر» يسهم في الإيقاع بشبكة مهربين داخل منزل جبلي بجازان

عسير.. الكشف عن «براميل خمور» مدفونة في باطن الأرض

عسير.. الكشف عن «براميل خمور» مدفونة في باطن الأرض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لماذا يهاجمون السنة النبوية؟!
مقالات

لماذا يهاجمون السنة النبوية؟!

المزيد
هَرِمنا ..فأين إكسير الشباب؟
مقالات

هَرِمنا ..فأين إكسير الشباب؟

المزيد
دوائر الخصوصية
تدوينات حرة

دوائر الخصوصية

المزيد
انتفاضة صنعاء.. لا حوثي بعد اليوم (إنفوجراف)
انفوجرافيك

انتفاضة صنعاء.. لا حوثي بعد اليوم (إنفوجراف)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>