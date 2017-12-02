«مجاهدو عسير» يطيحون بـ609 متسللين ويضبطون أسلحة ومخدرات (صور)

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قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير سعيد بن جرمان: إن قواته ضبطت 2246 حزمةً من نبات القات المخدر، و609 أشخاص من مختلفي الجنسیات ما بین متسلل ومخالف لنظام الإقامة والعمل من نساء ورجال، و10 كیلوجرامات من الحشیش، و26 مصنع عرق مُسكر، وذلك في حملات مكثفة شنتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضاف “ابن جرمان” أنه عُثر أيضاً على 866 قارورة، سعة لتر ونصف، معبأة بمادة العرق المسكر ومعدة للترويج بالإضافة لضبط 46 برمیلاً، سعة كل برمیل 300 لتر معبأة بالمادة نفسها، كما تم العثور على 12 جالوناً سعة كل جالون 50 لتراً، و5.6 حبة كبتاجون، و3 مسدسات و1 رشاش من نوع كلاشنكوف و41 طلقة ذخیرة حیة، و23 مواطناً، ما بین مهرب ومطلوب جنائي ومشتبه به، بینما كان عدد السیارات المستخدمة في التهريب والمشتبه بها والمسروقة 21 سیارة متنوعة. وتم إعداد المحاضر اللازمة بذلك وتسلیمها للجهات المختصة.