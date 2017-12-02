لماذا ضَرْب «ريموت التلفاز» يجعله يعمل مرة أخرى؟

تواصل – وكالات:

بينما أنت جالس على التلفاز، تُمسك بجهاز التحكم (الريموت) لتغيير المحطة التلفزيونية، إلا أن الجهاز لا يعمل، وبحركة عفوية، تقوم بالطرق على الجهاز بقوة، والمفاجأة، أنه يعود للعمل!

هذه الحركة الشائعة لدى الجميع في ضرب جهاز التحكم ليعود للعمل مرة أخرى تبدو مربكةً بعض الشيء! فهل تشحن البطاريات ذاتياً من هذه الضربات؟، أم ما السبب الحقيقي في أن الريموت يعمل مرة أخرى بعد ضربه؟

من المهم القول إن ضرب ريموت التلفاز يجعله يعمل في بعض المرات وليس دائماً إن توقف عن العمل، ومن أجل فهم سبب حدوث ذلك، علينا في البداية شرح السبب الجذري لهذه المشكلة البسيطة.

من المعروف أن البطاريات داخل ريموت التلفاز تبقى فترات طويلة تمتد إلى شهور وربما سنوات دون تغيير، ويعتمد انتهاء صلاحية البطارية على فترات استعمال الريموت.

مع ذلك، فإن بقاء البطاريات فترة طويلة داخل الجهاز يؤدي إلى تشكيل طبقة أكسيد بين نقاط اتصال البطارية بالزنبركات المعدنية التي تصل الطاقة إلى داخل الجهاز.

وتمتاز طبقة الأكسيد هذه بأنها تمتلك مقاومة عالية، ما يعني أنها تمنع تدفق التيار الكهربائي، نتيجةً لذلك، يتوقف عمل الجهاز بسبب عدم وصول الطاقة التشغيلية إليه.

عند ضرب جهاز التحكم، فإنه يعمل على هزّ المحتوى الداخلي له بقوة شديدة، بما في ذلك البطاريات وتحقيق اتصال أفضل بينها وبين الأطراف المعدنية داخل ريموت التلفاز، هذه الهزة كفيلة بتقليل طبقة الأكسيد وخفض مقاومتها وجعل التيار يتدفق مرة أخرى داخل الجهاز، وبالتالي يعمل من جديد.