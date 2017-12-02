الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

شاهد.. قوات تابعة لصالح تخرج من نفق وتفاجئ الحوثيين بصنعاء 

شاهد.. قوات تابعة لصالح تخرج من نفق وتفاجئ الحوثيين بصنعاء 

مصدر مسؤول يرد على شائعة «إلغاء حد الردة»

مصدر مسؤول يرد على شائعة «إلغاء حد الردة»

«التحالف» يدعو لالتفاف شعب اليمن بما فيهم أبناء «المؤتمر» لإنهاء عهد التنكيل

«التحالف» يدعو لالتفاف شعب اليمن بما فيهم أبناء «المؤتمر» لإنهاء عهد التنكيل

قرار من «العمل» يُلغي النظام الحالي لاحتساب «بدل السكن»

قرار من «العمل» يُلغي النظام الحالي لاحتساب «بدل السكن»

لماذا ضَرْب «ريموت التلفاز» يجعله يعمل مرة أخرى؟

لماذا ضَرْب «ريموت التلفاز» يجعله يعمل مرة أخرى؟
0

تواصل – وكالات:

بينما أنت جالس على التلفاز، تُمسك بجهاز التحكم (الريموت) لتغيير المحطة التلفزيونية، إلا أن الجهاز لا يعمل، وبحركة عفوية، تقوم بالطرق على الجهاز بقوة، والمفاجأة، أنه يعود للعمل!

هذه الحركة الشائعة لدى الجميع في ضرب جهاز التحكم ليعود للعمل مرة أخرى تبدو مربكةً بعض الشيء! فهل تشحن البطاريات ذاتياً من هذه الضربات؟، أم ما السبب الحقيقي في أن الريموت يعمل مرة أخرى بعد ضربه؟

من المهم القول إن ضرب ريموت التلفاز يجعله يعمل في بعض المرات وليس دائماً إن توقف عن العمل، ومن أجل فهم سبب حدوث ذلك، علينا في البداية شرح السبب الجذري لهذه المشكلة البسيطة.

من المعروف أن البطاريات داخل ريموت التلفاز تبقى فترات طويلة تمتد إلى شهور وربما سنوات دون تغيير، ويعتمد انتهاء صلاحية البطارية على فترات استعمال الريموت.

مع ذلك، فإن بقاء البطاريات فترة طويلة داخل الجهاز يؤدي إلى تشكيل طبقة أكسيد بين نقاط اتصال البطارية بالزنبركات المعدنية التي تصل الطاقة إلى داخل الجهاز.

وتمتاز طبقة الأكسيد هذه بأنها تمتلك مقاومة عالية، ما يعني أنها تمنع تدفق التيار الكهربائي، نتيجةً لذلك، يتوقف عمل الجهاز بسبب عدم وصول الطاقة التشغيلية إليه.

عند ضرب جهاز التحكم، فإنه يعمل على هزّ المحتوى الداخلي له بقوة شديدة، بما في ذلك البطاريات وتحقيق اتصال أفضل بينها وبين الأطراف المعدنية داخل ريموت التلفاز، هذه الهزة كفيلة بتقليل طبقة الأكسيد وخفض مقاومتها وجعل التيار يتدفق مرة أخرى داخل الجهاز، وبالتالي يعمل من جديد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الإفراط في مشاهدة «التلفاز» تؤدي للإصابة بجلطات الأوردة الدموية

الإفراط في مشاهدة «التلفاز» تؤدي للإصابة بجلطات الأوردة الدموية

تحذير.. مشاهدة التلفاز لفترة طويلة يصيب الأطفال بـ«العين المربعة»

تحذير.. مشاهدة التلفاز لفترة طويلة يصيب الأطفال بـ«العين المربعة»

كيف ننقل المسجد إلى الشاشة

كيف ننقل المسجد إلى الشاشة

التلفاز جهاز الترفيه والتسلية

التلفاز جهاز الترفيه والتسلية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لماذا يهاجمون السنة النبوية؟!
مقالات

لماذا يهاجمون السنة النبوية؟!

المزيد
هَرِمنا ..فأين إكسير الشباب؟
مقالات

هَرِمنا ..فأين إكسير الشباب؟

المزيد
دوائر الخصوصية
تدوينات حرة

دوائر الخصوصية

المزيد
انتفاضة صنعاء.. لا حوثي بعد اليوم (إنفوجراف)
انفوجرافيك

انتفاضة صنعاء.. لا حوثي بعد اليوم (إنفوجراف)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>