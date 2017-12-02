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مركز الملك سلمان للإغاثة يؤهِّل الأطفال المجندين من محافظتي عمران وتعز

مركز الملك سلمان للإغاثة يؤهِّل الأطفال المجندين من محافظتي عمران وتعز
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تواصل – واس:

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين من الأزمة في اليمن، وذلك في مركز التأهيل المجتمعي في مدينة مأرب.

ويجري حاليًا إعادة تأهيل أربعين طفلاً من أطفال محافظتي تعز وعمران نفسيًا واجتماعيًا وثقافيًا ورياضيًا لمدة شهر كامل، فضلاً عن تدريسهم المنهج الدراسي؛ ليتواكب تأهيلهم مع متطلب تحصيلهم العلمي والتربوي الرسمي بالإضافة إلى تقديم برامج توعوية لأسرهم.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة، قام بتأهيل أربعين طفلاً في المرحلة الأولى شملت أطفالاً من محافظتي مأرب والجوف.

ويعد مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين برنامجًا نوعيًا، وإنجازاً كبيراً في ظل ما تشهده البلاد من أزمات، وتفيد تقديرات حكومية يمنية أن الميليشيات الحوثية قد جندت أكثر من 20 ألف طفل للقتال في صفوفها.

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