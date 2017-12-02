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بالفيديو.. تمزيق شعارات وصور الحوثيين في صنعاء

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تواصل – فريق التحرير:

قال شهود عيان إن هناك حالة ابتهاج عامة في صنعاء بالتزامن مع شروع أنصار الرئيس اليمني المخلوع صالح في إزالة لافتات الحوثيين من العاصمة، استجابة للدعوات التي أطلقها “صالح”، صباح اليوم السبت، لإنقاذ اليمن من الميليشيات الحوثية.

وأظھرت مقاطع فیديو وصور، يمنیین يزيلون صوراً للحوثيين في صنعاء ويمزقون شعاراتھم ھاتفین: “بالروح بالدم نفديك يا يمن، ولا حوثي بعد الیوم”.

يذكر أن قوات “المؤتمر الشعبي العام”، مدعومة بفصائل قبلیة، سیطرت على مطار العاصمة الیمنیة، فضلاً عن مبانٍ حكومیة عدة كانت سقطت في يد میلیشیات الحوثي بُعید انقلابھا على الشرعیة، كالجمارك والمالیة، والبنك المركزي، بالإضافة إلى مبنى وزارة الداخلیة ومبنى التلفزيون.

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