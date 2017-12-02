الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

«التحالف» يدعو لالتفاف شعب اليمن بما فيهم أبناء «المؤتمر» لإنهاء عهد التنكيل

«التحالف» يدعو لالتفاف شعب اليمن بما فيهم أبناء «المؤتمر» لإنهاء عهد التنكيل

قرار من «العمل» يُلغي النظام الحالي لاحتساب «بدل السكن»

قرار من «العمل» يُلغي النظام الحالي لاحتساب «بدل السكن»

مواجهات دامية مع الحوثيين.. وقوات «المؤتمر» تعلن شبه السيطرة على صنعاء

مواجهات دامية مع الحوثيين.. وقوات «المؤتمر» تعلن شبه السيطرة على صنعاء

هذا ما حدث في «ريتز كارلتون».. تسويات بمئات المليارات مع المتهمين بالفساد

هذا ما حدث في «ريتز كارلتون».. تسويات بمئات المليارات مع المتهمين بالفساد

دوائر الخصوصية

0
دوائر الخصوصية
ريم بنت محمد الغويري

قناعات الإنسان ومعتقداته رغم كونها داخلية إلا أن لها انعكاسات انفعالية تظهر على سلوكياته وأحكامه. فتطلعاته ورغباته وطموحاته الكامنة داخل حنايا نفسه تفضحها اهتماماته حتى ولو حاول كتمانها في أحايين كثيرة حيث توجه مسارات مواقفه وتصرفاته وربما تسللت على تعابير وجهه .

فمكنونات النفس وما يلزم منها وما ينتج عنها تحيط بالإنسان مشَكلّة حوله أشبه بالدائرة المتمايزة عن دوائر الآخرين. وتتنوع الدوائر المحيطة بالأشخاص على ضوء الدواخل قوة وضعفا ظلمة ونورا .

فمنها التي تشابه في مادتها الخشب مصمته مظلمة منعزلة لا تقترب من أحد ولا يقترب منها أحد وحيدة لا تشارِك ولا تشَارك .

وأخرى على نقيضها تشابه الزجاج لا تصمد في وجه المحن وقابلة للتحطم عند أضعف ابتلاء يُرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها لا تحتفظ بسر ولا تخفي أمر .

وثالثة كالمطاط تحتفظ بما في داخلها فلا يرى وترضخ للدوائر الضاغطة عليها من كل اتجاه حتى تشارف على الانفجار .

ورابعة كالصوف تتداخل مع الدوائر حولها حتى تتشابك خيوطها فتتعلق بها حتى تكاد تتمزق وربما تمزقت .

وأشرف الدوائر من كانت كالنور الذي لا يدركه الناظر لشدة سطوعه وينير للدوائر الأخرى دروبها يُستلهم منها البذل و العطاء .

كتبته: ريم بنت محمد الغويري.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

متوسطة المعتصم والنموذج الإنساني

متوسطة المعتصم والنموذج الإنساني

الحب والمودة بين الزوجين

الحب والمودة بين الزوجين

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هَرِمنا ..فأين إكسير الشباب؟
مقالات

هَرِمنا ..فأين إكسير الشباب؟

المزيد
انتفاضة صنعاء.. لا حوثي بعد اليوم (إنفوجراف)
انفوجرافيك

انتفاضة صنعاء.. لا حوثي بعد اليوم (إنفوجراف)

المزيد
بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق
تقارير وحوارات

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق

المزيد
«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>