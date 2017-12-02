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شاهد.. قوات تابعة لصالح تخرج من نفق وتفاجئ الحوثيين بصنعاء 

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تواصل – وكالات:

تداولت مواقع إعلامية يمنية وعدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا ‘‘إنه يُظهر قوات تابعة للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، تفاجئ تمركزات للحوثيين في صنعاء، بعد أن خرجت لهم من أحد الأنفاق ومسلحة تسليحاً كاملاً‘‘.

القوات التي خرجت من النفق يطلق عليها “قوات دفاع صنعاء”، وخرجت من شارع صخر، وانتشرت بشكل مفاجئ، مُشكِّلة حزاماً أمنياً على الحي السياسي، فيما تقوم مجموعة من الحرس الجمهوري بالتقدم وتصفية أي هدف تقابله.

يأتي هذا في ظل المعركة الدائرة بين ميليشيات الحوثي وأنصار المخلوع صالح، وسط ترقب من قبل المواطنين لما ستسفر عنه هذه المعارك في العاصمة صنعاء.

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