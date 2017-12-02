متحدث ميليشيا «الحوثي»: قرار نهائي بقتل «صالح»

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث باسم ميليشيا “الحوثي” الانقلابية، اليوم السبت، عن إصدار قرار نهائي بالتخلص من الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح.

وقال المتحدث باسم الميليشيا: إن “الحجة لقتل الرئيس اليمني السابق أقيمت”، دون أن يوضح مزيدًا من التفاصيل.

يأتي هذا إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بين ميليشيا “الحوثي” وقوات “المؤتمر الشعبي”، حيث أكدت الأخيرة أنها سيطرت على نقاط استراتيجية في صنعاء.

إلى ذلك، دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن للوحدة من أجل التخلص من الميليشيات الإيرانية والالتفاف حول الانتفاضة المباركة، مؤكداً وقوفه مع مصالح الشعب اليمني.