الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

«التحالف» يدعو لالتفاف شعب اليمن بما فيهم أبناء «المؤتمر» لإنهاء عهد التنكيل

«التحالف» يدعو لالتفاف شعب اليمن بما فيهم أبناء «المؤتمر» لإنهاء عهد التنكيل

قرار من «العمل» يُلغي النظام الحالي لاحتساب «بدل السكن»

قرار من «العمل» يُلغي النظام الحالي لاحتساب «بدل السكن»

مواجهات دامية مع الحوثيين.. وقوات «المؤتمر» تعلن شبه السيطرة على صنعاء

مواجهات دامية مع الحوثيين.. وقوات «المؤتمر» تعلن شبه السيطرة على صنعاء

هذا ما حدث في «ريتز كارلتون».. تسويات بمئات المليارات مع المتهمين بالفساد

هذا ما حدث في «ريتز كارلتون».. تسويات بمئات المليارات مع المتهمين بالفساد

«خيركم» تقدم 10 أسباب تدفع لتسجل الأبناء في حلقات القرآن

«خيركم» تقدم 10 أسباب تدفع لتسجل الأبناء في حلقات القرآن
0

تواصل – فريق التحرير:

نشرت جمعية “خيركم” لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، سؤالاً عن أسباب ودوافع تسجيل الأبناء في حلقات القرآن الكريم، لتجيب عليه في 10 نقاط، جميعها تشجع وتدعو أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في حلقات القرآن الكريم.

ومن بين الدوافع والأسباب التي ذكرتها الجمعية في منشورها على صفحتها الرسمية بـ”تويتر”، هي “أنه بتسجيل أبنائي للقرآن الكريم وحضورهم الجلسات، يصبحون من أهل الله وخاصته، ويشفع لهم القرآن، ويكتب لهم بكل حرف حسنة، ويضيء الله قلوبهم وأنفسهم بالصفاء، ويبعثوا مع السفر الكرام البررة، ويرتقوا إلى أعلى درجات الجنان).

وأشارت الجمعية إلى أنه بحفظ الأبناء للقرآن الكريم (يحفظهم الله بحفظه، ويرافقوا الصحبة الصالحة، ويتقوم لسانهم وتقوى ذاكرتهم، ويُلبسوا أهلهم تاج الوقار).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بدموع الفرح وحضور الأمهات.. «نسائي خيركم» يحتفي بحافظات القرآن في جدة

بدموع الفرح وحضور الأمهات.. «نسائي خيركم» يحتفي بحافظات القرآن في جدة

«العيد» يترأس اجتماع المقارئ القرآنية الثاني لـ«مكنون»

«العيد» يترأس اجتماع المقارئ القرآنية الثاني لـ«مكنون»

القصيم.. تكريم 30 طالبا أتموا حفظ القرآن بـ «الخبراء»

القصيم.. تكريم 30 طالبا أتموا حفظ القرآن بـ «الخبراء»

غداً.. انطلاق تصفيات مسابقة جائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن بـ«الطائف»

غداً.. انطلاق تصفيات مسابقة جائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن بـ«الطائف»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق
تقارير وحوارات

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق

المزيد
«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

المزيد
في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»
تقارير وحوارات

في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

المزيد
مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد
تقارير وحوارات

مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>