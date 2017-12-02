«خيركم» تقدم 10 أسباب تدفع لتسجل الأبناء في حلقات القرآن

تواصل – فريق التحرير:

نشرت جمعية “خيركم” لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، سؤالاً عن أسباب ودوافع تسجيل الأبناء في حلقات القرآن الكريم، لتجيب عليه في 10 نقاط، جميعها تشجع وتدعو أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في حلقات القرآن الكريم.

ومن بين الدوافع والأسباب التي ذكرتها الجمعية في منشورها على صفحتها الرسمية بـ”تويتر”، هي “أنه بتسجيل أبنائي للقرآن الكريم وحضورهم الجلسات، يصبحون من أهل الله وخاصته، ويشفع لهم القرآن، ويكتب لهم بكل حرف حسنة، ويضيء الله قلوبهم وأنفسهم بالصفاء، ويبعثوا مع السفر الكرام البررة، ويرتقوا إلى أعلى درجات الجنان).

وأشارت الجمعية إلى أنه بحفظ الأبناء للقرآن الكريم (يحفظهم الله بحفظه، ويرافقوا الصحبة الصالحة، ويتقوم لسانهم وتقوى ذاكرتهم، ويُلبسوا أهلهم تاج الوقار).