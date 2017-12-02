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ملاحقات أمنية لعابثين بـ«آثار محافظة العلا»

ملاحقات أمنية لعابثين بـ«آثار محافظة العلا»
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تواصل – متابعات

حذرت الجهات الأمنية المختصة من أنها ستتعامل بحزم وصرامة مع كل من تسول له نفسه المساس بأي مواقع أثرية بالمملكة، أو العبث بمحتوياتها، والقبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

جاء ذلك على خلفية ملاحقة الجهات الأمنية لعدد من المتطاولين على بعض الآثار بمحافظة العلا؛ ما نتج عنها أضرار لها، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.

ووفقاً لـ «عكاظ» فإن مصادر مطلعة أكدت أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا رصدت تعرض بعض الآثار للعبث؛ ما استدعى طلب الجهات الأمنية المختصة لتعقب المتطاولين على تلك الآثار وتقديمهم للعدالة.

وقالت نفس المصادر: إن المختصين بالهيئة الملكية لمحافظة العلا لاحظوا تعرض بعض الآثار بمحافظة العلا لأضرار نتيجة الاعتداء عليها والعبث بها، وتم اتخاذ الإجراء اللازم حيال من قاموا بذلك، وسيتم إحالة من يثبت تورطه للنيابة العامة للتحقيق معهم وإكمال اللازم لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 348 بتاريخ 25/ 8/ 1435هـ، والتي تصل إلى الحبس أو الغرامة المالية أو بهما معاً.

ومن الجدير بالذكر أنه صدرت أوامر ملكية في شوال الماضي، بإنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا، وذلك نظراً إلى أهمية تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية، وما تشتمل عليه من مواقع أثرية، بما يحقق المصلحة الاقتصادية والثقافية المتوخاة، والأهداف التي قامت عليها رؤية المملكة (2030)، ويبرز ما حبا الله به هذه البلاد من تراث إنساني.

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