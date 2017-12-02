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مصادر: «الصحة» تبدأ صرف بدلات ومستحقات منسوبيها بأثر رجعي

مصادر: «الصحة» تبدأ صرف بدلات ومستحقات منسوبيها بأثر رجعي
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تواصل – الرياض

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة انتهت من حصر جميع مستحقات منسوبيها بما فيها البدلات بأثر رجعي (للفترة التي تم إيقافها) والانتدابات والأحكام القضائية والبدلات والمكافآت، سواءً كانت لسنوات سابقة أو للسنة الحالية.

ووفقاً لـ”عكاظ”، فقد أكدت المصادر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة انتهى بعد عدة مخاطبات مع وزارة المالية من العمل مع المسؤولين بوزارة المالية للحصول على دعم ميزانية الوزارة بالمبالغ المطلوبة.

وأكدت المصادر بالصحة أنه تم صرف الغالبية العظمى منها وسيتم صرف ما تبقى خلال الأيام القليلة القادمة.

وبحسب المصادر فإن المستحقات تشمل البدلات بالأثر الرجعي لمدة سبعة أشهر (بدل عدوى/ الطب الشرعي/ الندرة/ التعيين/ التميز.. إلخ)، والأحكام القضائية للموظفين بجميع فئاتها والتي هي في غالبيتها لسنوات ماضية لم تتمكن الوزارة من دفعها سابقاً، وانتدابات ونفقات الحج والعمرة، ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الإجازات، والانتدابات الأخرى (غير الحج والعمرة)، والإسكان العيني (بدل السكن).

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