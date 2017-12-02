الإنذار المبكر يحذر من سحب رعدية ممطرة بسماء الرياض

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وجّه الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، اليوم السبت، تحذيرًا بوجود تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة على منطقة الرياض، وبالتحديد (منطقة رماح – الثمامة – المجمعة والأجزاء المجاورة لها).

وأكد الحساب الرسمي للإنذار وجود ​تشكيلات بتلك المنطقة من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بسب الغبار.

كان “الإنذار المبكر” التابع للهيئة العامة للأرصاد، قد وجّه تنبيهًا لسكان المنطقة الشرقية من وجود تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة كذلك.