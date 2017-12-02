«الزكاة والدخل» توجِّه طلباً للمنشآت قبل تطبيق «القيمة المضافة»

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دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت التي تتخطى إيراداتها مليون ريال سنوياً إلى تسريع وتيرة استعداداتها وتحضيراتها لضريبة القيمة المضافة، خاصة أنه لم يتبق سوى 29 يوماً على بدء تطبيق الضريبة في المملكة، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2018.

وأكدت الهيئة على أهمية زيارة موقع ضريبة القيمة المضافة للإطلاع على الإجراءات والمتطلبات الضريبية المختلفة، واتباع الخطوات المطلوبة لإتمام جاهزيتها والاستعداد للامتثال لأنظمة ولوائح الضريبة، المتمثلة في أنظمة المحاسبة وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات الضريبة، وإدارة السجلات من خلال تطبيق العمليات اللازمة لحفظ المستندات في الاستمارة المحددة، إضافة إلى اعتماد فواتير الامتثال الضريبي، وتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد التي تم تحديدها.

هذا، ويتوجّب على جميع المنشآت التي تتجاوز قيمة إيراداتها السنوية الخاضعة للضريبة مبلغ مليون ريال التسجيل في الضريبة قبل تاريخ 20 ديسمبر 2017، بينما تم منح المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 375 ألف ريال ومليون ريال مهلة حتى 20 ديسمبر 2018 لاستكمال عملية التسجيل في الضريبة.

وأضافت “الهيئة”: أما المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية أو تكاليفها السنوية بين 187.5 ألف ريال و 375 ألف ريال فتسجيلها اختياري، علماً بأن التسجيل الاختياري سيسمح للمنشآت المسجلة باسترداد الضريبة المترتبة على مدخلات مبيعاتها.

وأشارت إلى أن التأخر في التسجيل والامتثال سيعرض المنشآت المخالفة لغرامات مالية تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية الضرورية كإصدار رخص العمل والتأشيرات وخدمات تغيير نشاط المنشأة ونقل العمالة، وغيرها من الخدمات الحكومية التي تقدمها كل من وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى مصلحة الجمارك السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي.