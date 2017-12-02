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«حماية المستهلك» تحذر من مشروبات سائلة وبودرة

«حماية المستهلك» تحذر من مشروبات سائلة وبودرة
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تواصل – فريق التحرير

حذَّرت جمعية حماية المستهلك، من مركزات المشروبات السائلة والبودرة، موضحة أن العديد منها يحتوي على ملونات صناعية يشترط في دول الاتحاد الأوروبي وضع تحذير عليها بأنها قد تؤدي إلى فرط الحركة والانتباه لدى الأطفال.

وأشارت الجمعية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، إلى أن بعض الإعلانات عنها تعرض ادعاءات مضللة على سبيل المثال “100% نكهة طبيعية”، كما أن معظمها خالي من العناصر الغذائية، مؤكدة أن إضافة الفيتامينات بها لا يعني بالضرورة أنها صحية.

وأوضحت الجمعية أن هذه المنتجات يصاحب استخدامها الإفراط في تناول السكر، وهو بوابة الدخول للسمنة ومضاعفاتها، لافتة إلى أن تناولها بكون على حسب المشروبات الصحية كالماء والحليب والعصائر الطبيعية.

وشدّدت الجمعية على أن الادعاء بأنها لا تحتوي على مواد حافظة، لا يعني أنها صحية فقد تحتوي على ملونات صناعية أو نكهات مصنعة.

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