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«الشورى» يفجِّر صدمة بشأن نسبة الفساد في المشاريع.. و«نزاهة» تشتكي من الوزراء

«الشورى» يفجِّر صدمة بشأن نسبة الفساد في المشاريع.. و«نزاهة» تشتكي من الوزراء
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تواصل – الرياض:

فجَّر مجلس الشورى، صدمة بشأن الفساد في المشاريع بالمملكة، إذ إن 31% من المشاريع كانت بها مخالفات وتجاوزات تنطوي عليها شبهات فساد.

وذكرت “نزاهة” أن مخالفات نظام المشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية في المشاريع التي وجدت بها مخالفات بلغت 45%، فيما لم يتبين وجود مخالفات أو تجاوزات في 24% من إجمالي المشاريع التي وقفت عليها في المرحلة الأولى من الرقابة.

وأرجعت “نزاهة” المخالفات إلى وجود ثغرات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يمكن إساءة استعمالها، إضافة إلى عدم تطبيق الجهات الحكومية للنظام على الوجه الأمثل، بحسب صحيفة “الحياة”.

وعلى خلفية ذلك، طالبت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى، “نزاهة” بمعالجة أسباب تزايد حالات تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية واقتراح ضمانات للحد من ذلك.

وفي ذات السياق، اشتكت “نزاهة” من رفض وزراء تنفيذ طلبات الهيئة بشأن التحقيق في المخالفات، وتأخر البت في قضايا الفساد لدى الجهات التحقيقية والقضائية.

واشتكت أيضاً رفض كثير من الجهات الحكومية تزويدها بالمعلومات والوثائق خلال 30 يوماً، وعدم إقرار عقوبة التشهير، واقتصار صلاحيات الضبط بموجب تنظيمها على التحقق من البلاغات.

وأشارت “نزاهة” إلى أن عدد قضايا الرشوة في تزايد حسب بيانات الهيئة والمباحث الإدارية والنيابة العامة، إذ تلقت هيئة مكافحة الفساد 172 بلاغاً خلال ثلاث سنوات وهو ما يمثل 4% من عدد بلاغات الفساد المالي والإداري المقدمة للهيئة.

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