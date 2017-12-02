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هزة أرضية جديدة بمنطقة النماص

هزة أرضية جديدة بمنطقة النماص
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تواصل – واس:

أوضحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن الهزة التي سجلتها الهيئة بمنطقة النماص الساعة الثالثة وتسع عشرة دقيقة وثلاث وأربعين ثانية صباحاً ضعيفة جداً، حيث كانت بقوة ١.٧ درجة على مقياس ريختر.

وأشار المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعوديه طارق أباالخيل ، إلى أن الهزات ستستمر بشكل ضعيف لا يدعو للقلق حتى تعود المنطقة إلى حالة الاستقرار، مطمئناً الأهالي والمقيمين بأن ما يحدث أمر طبيعي ولا يدعو للخوف، وبمشيئة الله سوف يستقر الوضع قريباً.

وأكد أن الهيئة تراقب عن كثب النشاط الزلزالي على مدار الساعة، وأن الموقف تحت السيطرة وأن الهيئة على تواصل مستمر مع الجهات ذات العلاقة وخاصة الدفاع المدني لتقييم الموقف واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

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