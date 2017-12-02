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«واتس آب» يضيف ميزة «سيادية» لـ«مشرفي القروبات»

«واتس آب» يضيف ميزة «سيادية» لـ«مشرفي القروبات»
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تواصل – وكالات:

أطلق القائمون على تطبيق المحادثات الشهير واتسآب نسخةً تجريبيةً جديدةً تحمل تحديثات أبرزها إعطاء الحق لمشرفي مجموعات المحادثة في إسكات جميع الأعضاء.

وذكر موقع TECHOOK المعنيّ بأخبار التكنولوجيا، أن النسخة التجريبية الجديدة، التي تم إطلاقها أمس الجمعة، يُطلق عليها اسم V2.17.430 في عدد من دول العالم وتحتوي على خاصية جديدة تسمى “المجموعات المحدودة” أو RESTRICTED GROUP، يستطيع المشرف عليها إيقاف أي عضو عن المشاركة في المحادثة، وفي نفس الوقت يحتفظ المشرف بحق إرسال رسائل للأعضاء دون إمكانية ردهم عليها.

وأوضح الموقع أن مشرفي المجموعات فقط هم مَن يمكنهم تفعيل الخاصية الجديدة، وفي حال أراد شخص آخر المشاركة في المحادثة، يمكنه ذلك من خلال مراسلة المشرف بالنقر على إرسال رد عبر خاصية MESSAGE ADMIN، لينتظر الموافقة على الرسالة من قِبل المشرف قبل إرسالها إلى بقية المجموعة.

يذكر أن الخاصية الجديدة متاحة لمستخدمي التطبيق على نظامي أندرويد وIOS، ويدرس القائمون على التطبيق إمكانية جعل الميزة الجديدة أكثر مرونة قبل إطلاقها رسمياً لجميع المستخدمين، ويمكن اختبارها عن طريق الاشتراك في النسخة التجريبية للتطبيق.

ويُخشى أن يُسيء المشرفون استخدام الخاصية الجديدة عبر إرسال رسائل مزعجة لأعضاء المجموعة الآخرين، وتمكنهم من تغيير الإعدادات كل 72 ساعة، وإجبار أعضاء المجموعة على التوقف عن الكلام أو الكتابة لأيام عدة، وهو تحديدًا ما يفكر المطورون في تعديله.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    ما شاء الله تبارك الله ممتازة جداً جداً خصوصاً للدروس

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