سِلع تباع بزيادة 500%.. ونظام جديد للمواجهة

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أكدت مصادر مطلعة، أن هناك نظاماً يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه، يهدف إلى الرقابة على السلع التموينية والضرورية.

وتوقعت المصادر، وفقاً لـ”المدينة”، أن يُسهم هذا النظام في الحد من ارتفاعات الأسعار، وعدم التلاعب في السلع الأساسية والضرورية، أو احتكارها، وتطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين.

وكان “مجلس حماية المنافسة” قد رصد، في وقت سابق، قيام تجار الأرز باحتكار الأرز والاتفاق على تحديد أسعار الأرز؛ بهدف تحقيق مكاسب مليارية، وأيضًا اتفاق شركات على التلاعب في أسعار «أكسجين» المرضى وتقاسم المناطق بينهم، واكتشاف تلاعب شركات أخرى في مجالات مختلفة.

كما اكتشفت هيئة الدواء والغذاء تلاعبًا كبيرًا في أسعار الأدوية والفيتامينات المختلفة، ووصلت المبالغة في أسعار الأدوية بنسبة تفوق 500% من أسعارها المحددة، إضافةً إلى ارتفاعها الملحوظ عن بعض الدول المجاورة، ويأتي ذلك في إطار حماية المستهلك وإيقاف جشع بعض التجار والموردين الذين يتلاعبون في الأسعار.