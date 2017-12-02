الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

«التحالف» يدعو لالتفاف شعب اليمن بما فيهم أبناء «المؤتمر» لإنهاء عهد التنكيل

«التحالف» يدعو لالتفاف شعب اليمن بما فيهم أبناء «المؤتمر» لإنهاء عهد التنكيل

قرار من «العمل» يُلغي النظام الحالي لاحتساب «بدل السكن»

قرار من «العمل» يُلغي النظام الحالي لاحتساب «بدل السكن»

مواجهات دامية مع الحوثيين.. وقوات «المؤتمر» تعلن شبه السيطرة على صنعاء

مواجهات دامية مع الحوثيين.. وقوات «المؤتمر» تعلن شبه السيطرة على صنعاء

هذا ما حدث في «ريتز كارلتون».. تسويات بمئات المليارات مع المتهمين بالفساد

هذا ما حدث في «ريتز كارلتون».. تسويات بمئات المليارات مع المتهمين بالفساد

سِلع تباع بزيادة 500%.. ونظام جديد للمواجهة

سِلع تباع بزيادة 500%.. ونظام جديد للمواجهة
0

تواصل – متابعات

أكدت مصادر مطلعة، أن هناك نظاماً يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه، يهدف إلى الرقابة على السلع التموينية والضرورية.

وتوقعت المصادر، وفقاً لـ”المدينة”، أن يُسهم هذا النظام في الحد من ارتفاعات الأسعار، وعدم التلاعب في السلع الأساسية والضرورية، أو احتكارها، وتطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين.

وكان “مجلس حماية المنافسة” قد رصد، في وقت سابق، قيام تجار الأرز باحتكار الأرز والاتفاق على تحديد أسعار الأرز؛ بهدف تحقيق مكاسب مليارية، وأيضًا اتفاق شركات على التلاعب في أسعار «أكسجين» المرضى وتقاسم المناطق بينهم، واكتشاف تلاعب شركات أخرى في مجالات مختلفة.

كما اكتشفت هيئة الدواء والغذاء تلاعبًا كبيرًا في أسعار الأدوية والفيتامينات المختلفة، ووصلت المبالغة في أسعار الأدوية بنسبة تفوق 500% من أسعارها المحددة، إضافةً إلى ارتفاعها الملحوظ عن بعض الدول المجاورة، ويأتي ذلك في إطار حماية المستهلك وإيقاف جشع بعض التجار والموردين الذين يتلاعبون في الأسعار.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«حماية المستهلك» تحذّر من الدخول بالمركبة في مياه السيول.. وتقدم نصائح للتدفئة

«حماية المستهلك» تحذّر من الدخول بالمركبة في مياه السيول.. وتقدم نصائح للتدفئة

«الرقابة والتحقيق»: عدم انتظام 162 ألف موظف في 10 جهات حكومية

«الرقابة والتحقيق»: عدم انتظام 162 ألف موظف في 10 جهات حكومية

«مستشار المستهلك» يسلط الضوء على مشكلة ارتفاع فواتير المياه

«مستشار المستهلك» يسلط الضوء على مشكلة ارتفاع فواتير المياه

«الغذاء والدواء» تكشف عن نوع جديد من الأدوية «فعال جدًا»: يجب تصنيعها محليًا

«الغذاء والدواء» تكشف عن نوع جديد من الأدوية «فعال جدًا»: يجب تصنيعها محليًا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق
تقارير وحوارات

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق

المزيد
«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

المزيد
في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»
تقارير وحوارات

في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

المزيد
مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد
تقارير وحوارات

مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>