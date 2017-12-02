صالح يطالب شعب اليمن بمواجهة الحوثيين.. ويوجِّه رسالة لـ«دول الجوار»

تواصل – وكالات:

دعا المخلوع اليمني علي عبدالله صالح القوات المسلحة اليمنية لعدم تلقي أي أومر من ميليشيات الحوثي، مطالبا في الوقت ذاته بالحوار و العفو من دول الجوار وقوات التحالف، وفقا لقناة الإخبارية السعودية.

وناشد صالح في بيان له أبناء الشعب اليمني للتحرك ضد اعتداءات ميليشيا الحوثي السافرة، مؤكدا أن الحوثيون هم من بادر بأفعال عدوانية سافرة ضد شعب اليمن. وطالب المخلوع صالح بوقف متبادل لإطلاق النار مع ميليشيات الحوثي.

تصريحات صالح جاءت على خلفية الاشباكات الدامية التي اندلعت منذ يومين وشهدت ذروتها فجر اليوم السبت بالعاصمة اليمنية صنعاء، بين قوات المخلوع صالح وميلشيات الحوثي.

ووفق “سكاي نيوز”، فقد سيطرت قوات “صالح” على دار الرئاسة ووزارة الدفاع وجهاز الأمن القومي في صنعاء القديمة، كما سيطرت على المطار وعدة مقار وجهات أخرى، فيما ينتظر أن يلقي “المخلوع” هو الآخر كلمة؛ للتعليق على المواجهات الحالية.

وكان حزب الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح دعا، السبت، رجال القبائل إلى مواجهة مليشيات الحوثي، محملاً إياها مسؤولية “إشعال فتيل الحرب”.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت في صنعاء بين مليشيات الحوثي وقوات علي عبدالله صالح، يوم الجمعة، عن العشرات من القتلى والجرحى، حسب ما أعلنت مصادر طبية يمنية.

وشهدت الساعات الأخيرة وصول مئات المقاتلين القبليين الذين ينتمون إلى قبيلة خولان إلى صنعاء؛ لمساندة “صالح” في مواجهة مليشيات الحوثي التي دفعت بدورها بتعزيزات كبيرة إلى الحي السياسي في العاصمة مع تصاعد حدة المواجهات الدامية.