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بالفيديو.. فضيحة أخلاقية ضد فتاة مسلمة في «ماكدونالدز» ببريطانيا

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تواصل- سامر محمد:

قالت “الجارديان” البريطانية إن طالبة مسلمة تبلغ من العمر 19 عاماً اشتكت من أنه طُلب منها عند دخولها مطعم تابع لـ”ماكدونالدز” في لندن خلع الحجاب أو المغادرة، وأُخبرت من قِبَل حارس أمن بأن الحجاب يمثل تهديداً أمنياً، وعندما حاول أحد الأشخاص التدخل لصالحها، طالبه الحارس بعدم التدخل في شأن لا يخصه.

وذكرت الطالبة أنها رفضت خلع الحجاب، لكن حارس الأمن استمر في مطالبته؛ ما دفعها لتصوير الحادثة على هاتفها، وقامت إحدى صديقاتها بعد ذلك برفعه على “تويتر”.

وأكدت الطالبة المسلمة المحجبة وهي من أصول شرق أوسطية في تصريحات لـ”الجارديان” أنها لن تدخل مطلقاً مطعماً تابعاً لسلسلة مطاعم “ماكدونالدز” الأمريكية الشهيرة.

وبعد الفضيحة المدوية لسلسلة المطاعم الشهيرة على “تويتر”، اضطر مطعم “ماكدونالدز” لتقديم الاعتذار، وأشارت متحدثة باسمه إلى أن سلسلة المطاعم الشهيرة ليست لديها سياسة تقوم على تقييد أو منع أي شخص يرتدي الحجاب أو أي ملابس دينية أخرى من الدخول إلى المطاعم، مضيفة أن “ماكدونالدز” تود أن تقدم الاعتذار للطالبة، لأن ما حدث كان ينبغي ألا يحدث.

 

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