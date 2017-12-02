كوريا الشمالية تحتفل.. وأمريكا تستعد بصافرات الإنذار النووية

تواصل- سامر محمد:

سلطت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، الضوء على احتفال الشعب الكوري الشمالي بالتجربة الصاروخية الناجحة التي أطلق فيها صاروخ باليستي جديد عابر للقارات قادر على استهداف كل الأراضي الأمريكية بما في ذلك العاصمة واشنطن.

وتناولت الصحيفة ما جاء في وسائل إعلام كورية من نزول الكوريين إلى شوارع العاصمة بيونج يانج للاحتفال مستخدمين الألعاب النارية ومن بينهم موظفين بالحكومة ومدنيين عاديين.

وذكرت الصحيفة أن صورا نشرتها وكالتا “أسوشيتد برس” و”فرانس برس” أظهرت تجمع آلاف الكوريين في شوارع العاصمة الكورية الشمالية، وفي بعض الصور ظهر جنود يحتفلون.

ولفتت الصحيفة في تقرير منفصل إلى أن ولاية “هاواي” الأمريكية قامت أمس الجمعة بإجراء اختبار على صافرات الإنذار الخاصة بالصواريخ النووية في ظل تصاعد التهديد الكوري الشمالي.

وتحدثت الصحيفة عن أن تلك الصافرات لم تستخدم منذ ثمانينيات القرن الماضي، لكن التدريب على استخدام صافرات الإنذار سيجري مجددا في أول يوم عمل من هذا الشهر ويستمر خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن صافرات الإنذار الخاصة بالأعاصير وموجات تسونامي وغيرها من الكوارث الطبيعية روتينية في جزر هاواي، لكن تجدد الحاجة لإجراء تدريب على استخدام صافرات الإنذار النووية أشعر السكان هناك بالغضب.

ويتوقع الخبراء أن الفترة الزمنية بين إطلاق صاروخ نووي من كوريا الشمالية وسقوطه في هاواي سيستغرق 15 دقيقة فقط وهي الفترة التي سيسمع فيها صوت صافرات الإنذار النووية.