قطعة صخرية تسقط على فندق بمكة وتصيب امرأتين

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قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف إن بلاغًا وصل في تمام الساعة التاسعة والدقيقة السادسة من اليوم السبت، مفاده تضرر إحدى غرف فندق بحي أجياد نتيجة سقوط قطعة صخرية من أرض مجاورة.

وأضاف متحدث “مدني مكة” أنه وعند وصول وحدات الدفاع المدني للموقع اتضح أن الحادث عبارة سقوط قطعة صخرية على جزء من غرفة بالدور الأول من مبنى فندقي نتيجة أعمال قطع وتكسير بأرض ملاصقة لمبنى الفندق.

وأوضح أن الحادث تسبب في إصابة امرأتين تقطنان الغرفة بخدوش جرى نقلهما للمستشفى وتلقيتا العلاج اللازم وحالتهما مستقرة وعلى الفور تمت مباشرة الإجراءات اللازمة.