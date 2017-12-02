أحداث صنعاء تُجبر «زعيم الحوثيين» على الخروج من مخبئه.. هذا ما قاله

تواصل – وكالات:

يبدو أن الاشتباكات الدامية التي تشهدها صنعاء بين قوات المخلوع صالح وبين الحوثيين، أقلقت منام زعيم الحوثيين، فاضطر للخروج من مخبئه في خطاب متلفز وجهه لأنصاره وللمخلوع صالح.

وألقي زعيم جماعة الحوثي الانقلابية كلمة متلفزة جاء فيها دعوته -على حد زعمه- العقلاء والوجهاء والمواطنين للتحلي بأعلى درجات ضبط النفس والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط الأمن ، ‏‫متحدثًا عن حكومته المزعومة والمعنية بحفظ الأمن مما يطلق عليهم أنصار الله والمؤتمر إلى جميع المواطنين، لافتاً إلى أن التعاون مطلوب من العقلاء والشخصيات، وهي الكلمة التي قابلها اليمنيون اليوم بانتفاضة في صنعاء “عنوانها الشعب كله ضدك”.

ودعا “الحوثي”، المخلوع علي عبدالله صالح للتعقل والكف عما وصفه بالتهور اللامسؤول”، مهددا قوات المؤتمر بـ”فرض الأمن” ودعاها للتراجع.

ووفق “سكاي نيوز”، فقد سيطرت قوات “صالح” على دار الرئاسة ووزارة الدفاع وجهاز الأمن القومي في صنعاء القديمة، كما سيطرت على المطار وعدة مقار وجهات أخرى، فيما ينتظر أن يلقي “المخلوع” هو الآخر كلمة؛ للتعليق على المواجهات الحالية.

وكان حزب الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح دعا، السبت، رجال القبائل إلى مواجهة مليشيات الحوثي، محملاً إياها مسؤولية “إشعال فتيل الحرب”.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت في صنعاء بين مليشيات الحوثي وقوات علي عبدالله صالح، يوم الجمعة، عن العشرات من القتلى والجرحى، حسب ما أعلنت مصادر طبية يمنية.

وشهدت الساعات الأخيرة وصول مئات المقاتلين القبليين الذين ينتمون إلى قبيلة خولان إلى صنعاء؛ لمساندة “صالح” في مواجهة مليشيات الحوثي التي دفعت بدورها بتعزيزات كبيرة إلى الحي السياسي في العاصمة مع تصاعد حدة المواجهات الدامية.