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«نيويورك تايمز» تكشف استراتيجية «ترامب» في التعامل مع ملف القدس

«نيويورك تايمز» تكشف استراتيجية «ترامب» في التعامل مع ملف القدس
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تواصل- سامر محمد:

يخطط الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للإعلان عن أن القدس عاصمة لـ”إسرائيل”، لكنه لن ينقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في الوقت الراهن، وذلك وفقا لأشخاص مطلعين تحدثوا إلى صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن “ترامب” من المتوقع أن يعلن عن قراره في حديث له الأربعاء القادم، لكنه لم يوقع حتى الآن على القرار، ومن الممكن أن تتغير تفاصيل الخطة.

وأكدت الصحيفة أن أي تغيير في وضع القدس من شأنه أن يكون له تداعيات واسعة النطاق في أنحاء الشرق الأوسط وغيره من البلدان ذات الأغلبية الإسلامية في أنحاء العالم.

وذكرت أن “ترامب” سبق وأن وعد بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس لإرضاء داعميه “المسيحيين الإنجيليين” وكبار المتبرعين اليهود لحملته الانتخابية.

ولفتت إلى أن “ترامب” سيوقع على إبقاء السفارة الأمريكية في القدس خلال الفترة المقبلة لكنه سيعلن عن أن واشنطن تعتبر القدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة لم يجرؤ رئيس أمريكي سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين على اتخاذها منذ 1948م.

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