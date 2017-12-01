آلاف اليمنيين يهتفون «لا حوثي بعد اليوم».. وقوات المخلوع تنقذ قيادات حوثية من أيديهم (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تجمعا جماهيرا كبيرا أمام “جامع الصالح” بصنعاء أمس الجمعة، وهم يهتفون بصوت عال “لاحوثي بعد اليوم”.

وأظهر الفيديو آلاف اليمنيين الغاضبين وهم يلتفون حول سيارة بها بعض القيادات الحوثية، ويحاول المتظاهرين الفتك بهم وهم يرددون شعار “لاحوثي بعد اليوم”.

ونشر أحد مشاهير مواقع التواصل باليمن مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر” وعلق عليه قائلا ” الجماهير الغاضبة كانت أن تنتفض على سيارة الحوثيين ومن فيها من مسلحين لولا تدخل قيادات المؤتمر”.