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عشرات القتلى في صفوف الحوثيين بصنعاء.. واتساع دائرة الاشتباكات

عشرات القتلى في صفوف الحوثيين بصنعاء.. واتساع دائرة الاشتباكات
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تواصل – وكالات

أفادت مصادر عسكرية ميدانية يمنية مقتل أكثر من 40 عنصراً من ميليشيات الحوثي وجرح العشرات في تجدد الاشتباكات فجر اليوم السبت، ولليوم الثالث  على التوالي بين قوات شريكي الانقلاب في اليمن (الحوثيين، والمخلوع صالح).

ووفقا لـ”العربية نت”  فقد دارت الاشتباكات الأعنف حتى الآن بين حزب صالح (المؤتمر الشعبي العام) وميليشيات الحوثي في الأحياء الجنوبية والغربية للعاصمة صنعاء.

وأكدت مصادر طبية وصول العشرات بين قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي إلى المستشفى الجمهوري ومستشفى الثورة ومستشفيات خاصة تديرها الميليشيات، بالتزامن مع اشتداد المواجهات بين الطرفين.

إلى ذلك، دخلت قبائل يمنية، على خط المواجهات المسلحة المحتدمة في صنعاء، لمساندة المخلوع صالح ضد ميليشيات الحوثي.

واتسعت دائرة الاشتباكات لتشمل مناطق جديدة داخل العاصمة صنعاء، أبرزها نقم وحي سعوان، بجانب منطقة حدة والحي السياسي وشارع بغداد وشارع صخر.

وشهدت الأيام الثلاثة الماضية مواجهات دموية بين شريكي الانقلاب، سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين، قبل أن يتم الإعلان مساء الجمعة، عن التوصل لتهدئة، لم تصمد لساعات، لينفجر الوضع بشكل عنيف وأشد ضراوة من المواجهات السابقة.

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