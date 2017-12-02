مواجهات دامية مع الحوثيين.. وقوات المخلوع تعلن شبه السيطرة على صنعاء

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تواصل – وكالات:

أعلنت قوات حزب المؤتمر الشعبي العام، السبت، سيطرتها على مطار صنعاء كاملا، بالإضافة إلى مبانٍ حكومية كانت سقطت في يد الحوثيين خلال انقلابهم، منها المالية والجمارك ووكالة سبأ، وذلك وفقا لـ”العربية”.

ودعا الحزب الموالي للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح كافة موظفي الدولة في الإدارات التي يسيطر عليها الانقلابيون إلى عدم الانصياع لأوامر ميليشيات الحوثي في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية، كما دعا اليمنيين للدفاع عن أنفسهم في وجه ميليشيات الحوثي.

كما أفادت مصادر أخرى أن قوات المؤتمر سيطرت على مبنى التلفزيون في صنعاء، وعلى معسكر كزيز جنوب العاصمة، وألقت القبض فيه على قيادي حوثي.

وأشارت بعض الأنباء عن انسحاب ميليشيات الحوثي من عدة مواقع في صنعاء. كما أُفيد بوجود حالة طوارئ غير معلنة في العاصمة اليمنية بعد توقف حركة المرور في الشوارع.

واندلعت، مساء الجمعة، اشتباكات بين الحوثيين و قبائل خولان، وهي إحدى قبائل طوق صنعاء، في نقطة الشرزة التابعة للحوثيين، حيث استولى عليها مسلحو القبائل، وذلك بهدف تأمين دخول مقاتليهم إلى العاصمة لدعم صالح. وبدأت أعداد كبيرة من مسلحي قبائل خولان وبني مطر وسنحان بالتوافد إلى صنعاء لإسناد قوات حزب صالح.

وقد انفجرت المواجهات المسلحة بين شريكي الانقلاب، في الساعات الأولى من صباح السبت، وسط العاصمة اليمنية، وامتدت إلى مناطق جديدة، وباستخدام مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الثقيلة.

وأكد سكان محليون أن أصوات الانفجارات تهز أرجاء العاصمة، مع تجدد الاشتباكات، وسط اتهام متبادل بين الحوثيين والمخلوع صالح في مواقعهم الإخبارية الرسمية، عن المسؤولية في خرق الهدنة والتهدئة التي أعلنوا عنها مساء الجمعة.

واتسعت دائرة الاشتباكات لتشمل مناطق جديدة داخل العاصمة صنعاء، أبرزها نقم وحي سعوان، بجانب منطقة حدة والحي السياسي وشارع بغداد وشارع صخر.

وشهدت الأيام الثلاثة الماضية مواجهات دموية بين شريكي الانقلاب، سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين، قبل أن يتم الإعلان مساء الجمعة، عن التوصل لتهدئة، لم تصمد لساعات، لينفجر الوضع بشكل عنيف وأشد ضراوة من المواجهات السابقة.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    ابوبدر

    عجيب والله على طول يسيطر المخلوع على اليمن بدون مقاومه من الحوثيين وقوات صالح مامات منهم احد ههه هذي كيف تجي ههه بس هذي خدعه من المخلوع يبي علشان نصدقه وندعمه بس ماتمشي علينا الخدعه والإدعائات الباطله ولا نقبل بغير حكومة هادي وإذ كان يبغانا نصدقه نبي نشوف قتله للحوثيين وأولهم قتل عبدالملك الحوثي وعفاش بالصوت والصوره نويبشر بلي يبي أما كلام فاضي مايمشي علينا ياخين وطنه وجيرانه

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