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توقعات بأمطار على الرياض والقصيم والشرقية

توقعات بأمطار على الرياض والقصيم والشرقية
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السحب الرعدية على مرتفعات (جازان، عسير) تمتد إلى الأجزاء الشرقية لمرتفعات مكة المكرمة. وسماء غائمة الى غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية على أجزاء من مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط. وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف , وحالة البحر متوسط الموج .

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