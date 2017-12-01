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لتقوية المناعة.. تعرّف على التغذية السليمة في فصل الشتاء

لتقوية المناعة.. تعرّف على التغذية السليمة في فصل الشتاء
Virus in blood - Scanning Electron Microscopy stylised
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تواصل – وكالات:

ينصح خبراء التغذية بالحد من تناول بعض الأطعمة، وزيادة البعض الآخر، وذلك لزيادة مناعة الجسم خلال فصل الشتاء، حيث تنتشر العدوى التنفسية.

أطعمة غير مفيدة

يفضل تقليل استهلاك الحليب ومنتجات الألبان، واللحوم الحمراء وخاصة المصنّعة، والأطعمة المقلية، والأطعمة السكرية والحلويات الجاهزة، ومشروبات الكافيين، خلال فصل الشتاء.

أطعمة مفيدة

ومنها السوائل الدافئة والشوربة، والفواكه المجفّفة، والفواكه الطازجة الغنية بفيتامين “سي”، والخضروات الورقية مثل السبانخ والسلق، واللحوم البيضاء مثل الدواجن والأسماك، والبقوليات، والزنجبيل والحلبة وشاي الأعشاب، والتي تعزز مناعة الجسم.

ويرى خبراء الصحة أن وجود الحليب ومنتجاته ضمن قامة الأطعمة التي ينبغي تقليلها، تذكّر أن الحليب يزيد البلغم. أما الأطعمة المقلية والسكريات فهي تضعف المناعة، كما تتغذّى البكتريا على السكر، بينما توفّر الأطعمة الصديقة في الشتاء توليفة المعادن والفيتامينات التي تدعم جهاز المناعة.

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