الخفجي.. إنقاذ 4 بحارة وفقدان آخر في تصادم قارب بقاطرة لـ«أرامكو»

تواصل – فريق التحرير:

باشر رجال حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، أمس، حادثة تصادم قارب صيد مع قاطرة تابعة لشركة أرامكو بمحافظة الخفجي، نتج عنه سقوط أربعة بحارة في عرض البحر ونجاتهم بفضل الله، وجاري البحث عن مفقود خامس.

وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، النقيب أحمد العتيبي، أنه ورد بلاغ لقطاع حرس الحدود بالخفجي يفيد بوقوع حادثة تصادم قارب صيد مع قاطرة تابعة لشركة أرامكو بالقرب من حقل منيفة في الخفجي، ونتج عن الحادثة سقوط خمسة بحارة من الجنسية الهندية في عرض البحر، نجا أربعة منهم والتحقوا بقاربهم، ومازال الخامس مفقودًا – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأضاف العتيبي أنه: “فور تلقي البلاغ، تم تسيير عدد من الدوريات البحرية والساحلية وفرق البحث والإنقاذ، والتنسيق مع طيران الأمن والجهات ذات العلاقة من قبل مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي التابع للمنطقة الشرقية (DMRCC) وتسخير كافة الجهود والإمكانيات للبحث عن المفقود”.

وأكد المتحدث باسم حرس الحدود بالشرقية أن البحث جارٍ عن المفقود، وعلى مدار الساعة، حتى يتم العثور عليه بمشيئة الله، متمنيًا السلامة للجميع، وأخذ الحيطة والحذر أثناء عمليات الصيد والتنزه البحرية.