توعدت بالإجراءات النظامية.. «التعليم»: إيقاف برنامج «تحليل الشخصية» بخط اليد

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم، أنها لم ترخص لبرنامج “تحليل الشخصية” من خلال كتابة خط اليد في جدة، وأنه تم إيقاف تنفيذه، موضحة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية والقانونية بحق المعهد والقائمين عليه.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: أنه إشارة إلى الإعلان الخاص بمعهد سفراء الاحتراف بمحافظة جدة، المتضمن إقامة البرنامج التدريبي “تحليل الشخصية من خلال كتابة خط اليد”، والمقرر عقده في الفترة من 22 – 1439/3/25.. تؤكد وزارة التعليم أنها لا ترخص لمثل هذه الدورات.

وأكد العصيمي أن الوزارة تعتمد فقط الدورات التدريبية التربوية وفق ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات الخاصة ببرامج المراكز التدريبية الأهلية المرخص لها من الوزارة، ولم يتم اعتماد البرنامج المشار إليه أعلاه من قبلها.

وأضاف متحدث التعليم “لذا فقد تم إيقاف تنفيذ البرنامج التدريبي المشار إليه وجار اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية بحق المعهد والقائمين عليه، كما تود الوزارة أن تؤكد حزمها تجاه المعاهد المتهاونة وأن كل من يخالف ذلك سيعرض للمساءلة القانونية.