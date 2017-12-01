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الإمارات.. تخفيض غرامات المخالفات المرورية بنسبة 50٪

الإمارات.. تخفيض غرامات المخالفات المرورية بنسبة 50٪
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تواصل – وكالات:

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات المرور والترخيص في الإمارات، لتخفيض المخالفات والغرامات المرورية بنسبة 50 في المائة القابلة للدفع على كافة المركبات في مختلف إمارات الدولة بما فيها حجز المركبات لتشمل الفترة من يوم 2 ديسمبر2017 وما قبله.

جاء ذلك بمناسبة احتفالات الإمارات باليوم الوطني الـ46 وتخفيفا على أفراد المجتمع على أن تسدد تلك المخالفات والغرامات المرورية المتراكمة خلال 3 شهور من تاريخ صدور التوجيه.

وأهاب التوجيه، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”، بضرورة الالتزام والتقيد بقواعد السير والمرور وعدم الإخلال بها حفاظا على الأرواح والممتلكات.

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