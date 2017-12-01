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«الصحة» تطلق تطبيق التخفيضات «عشانك» لمنسوبيها الأحد المقبل (صور)

«الصحة» تطلق تطبيق التخفيضات «عشانك» لمنسوبيها الأحد المقبل (صور)
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تواصل – أحمد الحربي:

علمت “تواصل” من مصادرها أن وزارة الصحة تَسْتَعِد يوم الأحد المقبل لإطلاق تطبيق “عشانك” الخاص بمنسوبي وزارة الصحة، والذي يحتوي على باقة من التخفيضات والهدايا في عدد من الشركات والمؤسسات المشاركة في البرنامج.

وكانت الصحة قد بعثت، مُنْذُ منتصف الأسبوع الماضي، رسائل تشويقية عبر إيميل الوزارة لمنسوبيها والمديريات الصحية بالمناطق، قَالَتْ خلالها: “موعدنا الأحد تحت شعار “عشانك”، بِالإِضَافَةِ لصورة رَمْزِيّة لهدية.

وفتحت هذه الحملة باب التساؤلات بين منسوبي الوزارة بِشَأْنِ ماذا ينتظرهم يوم الأحد المقبل، حيث توقع البعض تحويل موظفي الوزارة على نظام التشغيل الذاتي، والبعض الآخر توقع إِضَافَة بعض البدلات مثل: بدل السكن، وبدل العدوى، وغيرها.

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