«العصيمي» ينشر فيديو لنموذج أحدث مبنى تعليمي بالوزارة

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نشر مبارك العصيمي، المتحدث باسم وزارة التعليم، اليوم الْجُمُعَة، “مقطع فيديو لنموذج مبنى مدرسي للعديد من منشآت الوزارة.

وأَوْضَحَ “العصيمي”، أنه “تم تَسَلُّم وتشغيل مئات المدارس من النموذج نفسه، وقد تم تصوير المقطع في فترة تجريب المبنى، والتأكد من جاهزة جميع مرافقه”.

وأَضَافَ “العصيمي”، في تَغْرِيدة على حسابه في “تويتر”، أن “من ظهروا في الفيديو بعض موظفي المؤسسة المنفذة، وَتَمَّ تشغيل المبنى”.

وَتَابَعَ، أن التكاليف الفِعْلِية لِهَذَا المشروع أقل من 15.5 مليون ريال، ويَحْتَوِي على 28 فصلاً دراسياً، وصالة رياضة متكاملة، وملاعب عشبية، ومظلات خارجية، ومسرح داخلي.