بالفيديو.. مواطنون بقرية في جازان يعتمدون على بئر لإيصال المياه إلى منازلهم

تواصل – جازان:

يواجه مواطنو إحدى القرى في محافظة الداير جنوب منطقة جازان معاناة كبيرة للحصول على المياه؛ إِذْ يستعينون بمضخات لسحب المياه من بئر تَابِعَة لأحد المواطنين لإيصال المياه إلى منازلهم.

وكشفت صورة ملتقطة من القرية عن جانب من معاناة الأهالي في تلك المنطقة من عدم وصول شبكات المياه إلى منازلهم، وعدم شمول بعضهم بعقود السقيا؛ مَا يضطرهم إلى الاستعانة ببعض الآبار، أو شراء صهاريج المياه.

مِنْ جِهَتِها، أوضحت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان أن محافظة الداير نُفذت فيها عِدَّة مشاريع للمياه، كمشروع إِنْشَاء خزانات وشبكات للمنطقة الجبلية، ومشروع تنفيذ شبكات المياه وخزانات مياه، ومحطات لمناطق شرق خزان الكرمة، ومشروع شبكات المياه، ومحطات الضخ بالداير بني مالك.

وأَضَافَت: أنها وقعت سبعة عقود لمشاريع السقيا بالمحافظة بقيمة 65 مليون ريال، ويبلغ عدد الردود الشَهْرية التي تنفذها الصهاريج 21 ألف رد، بسعة تتراوح مَا بين طنين إلى ثمانية أطنان.