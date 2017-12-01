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تسمم أفراد أسرة جراء «وجبة فاسدة» في «عسير».. والنيابة العامة تحقق

تسمم أفراد أسرة جراء «وجبة فاسدة» في «عسير».. والنيابة العامة تحقق
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تواصل – فريق التحرير:

أُصيبت عائلة في محايل عسير بحالة من القلق والرعب بعد إِصَابَة عدد من فتيات الأسرة بحالة تسمم؛ إثر تناول وجبة فاسدة من أحد المطاعم.

وقال أحمد المجردي، والد الفتيات ضحايا التسمم: إن صحة الفتيات في تحسن الآن، وخرجن من المُسْتَشْفَى.

وعن تفاصيل الحادث قَالَ المجردي، في مداخلة مع برنامج يا هلا، إن شقيقة الفتيات اشترت لهن وجبة طعام من أحد المطاعم، وأُصِيبَ الجميع بحالة سخونة شديدة، وآلام في الأمعاء بعد تناولها، ونقلت الفتاة الكبرى لمُسْتَشْفَى خاص بعد أن بدت عليها علامات التسمم، فرفض المُسْتَشْفَى استقبالها أو إِسْعَافها.

وأَضَافَ: “نقلت ابنتي الكبرى لمُسْتَشْفَى محايل عسير فاسْتَقْبَلَوها وبعد ساعات أخبروني أن مخها متوقف عن العمل، ثم نقلوها إلى المُسْتَشْفَى الألماني لإنقاذ حياتها، وحينما وصلت ابنتي الكبرى لمُسْتَشْفَى الألماني قَالُوا إنها مُتَوَفَّاة دماغياً، وبعد أَيَّام أعلنوا وفاتها تَمَامَاً رحمها الله.

وأَوْضَحَ المتحدث باسم إمارة عسير، سعد آل ثابت، أنه تم إبلاغ سمو أمير عسير بالحادث، فأمر بالتحفظ فَوْرَاً على العاملين بالمطعم ومنعهم من السفر، مع إغلاق المطعم، وإحالة القضية للنيابة العامة للتحقيق.

وأَضَافَ آل ثَبَتَ، خلال البرنامج، وصلتني إحصائية تقول: إن 75% من حوادث التسمم بالسعودية سببها المطاعم.

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