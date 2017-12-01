«المرور»: انطلاق الحملة الثانية لضبط مستغلي مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة

تواصل – فريق التحرير:

نفذت إدارات المرور بمناطق المملكة اليوم الحملة الميدانية الثَّانِية لضبط المركبات المخالفة، التي تستهدف مواقف الأمَاكِن المخصصة لذوي الاحتياجات الخَاصَّة، وسحبها وإحالة المخالفين إلى الهيئات المرورية لتطبيق النظام بحقهم، وذلك بمتابعة مباشرة من مدير عام المرور بالمملكة.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة الإدارة العامة للمرور الميدانية، لترسيخ ثقافة احترام حقوق ذوي الاحتياجات الخَاصَّة لدى كافة قائدي المركبات، داعية في الوقت نفسه الجميع إلى التعاون، وعدم الوقوف في هذه المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخَاصَّة.

وتَجْدُر الإشارة إلى أن إدارات المرور بكافة مناطق المملكة قد ضبطت أكثر من 517 مركبة مخالفة، وَتَمَّ تطبيق النظام بحق قائديها.