الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

هذا ما حدث في «ريتز كارلتون».. تسويات بمئات المليارات مع المتهمين بالفساد

هذا ما حدث في «ريتز كارلتون».. تسويات بمئات المليارات مع المتهمين بالفساد

بعد 15 سنة و6 أبناء.. مواطنة تكتشف زواجها من وافد متسلل انتحل صفة مواطن

بعد 15 سنة و6 أبناء.. مواطنة تكتشف زواجها من وافد متسلل انتحل صفة مواطن

فيديو «طفلة الرقص والمكياج» يثير الغضب على «تويتر».. «أبا الخيل»: إيذاء واهمال!

فيديو «طفلة الرقص والمكياج» يثير الغضب على «تويتر».. «أبا الخيل»: إيذاء واهمال!

توجه لإلغاء اشتراط شهادة البلدية للحصول على عداد الكهرباء

توجه لإلغاء اشتراط شهادة البلدية للحصول على عداد الكهرباء

عضو بـ«الشورى»: كثرة براءات الاختراع لا تعني الازدهار الاقتصادي ما لم تتحول لمنتجات

عضو بـ«الشورى»: كثرة براءات الاختراع لا تعني الازدهار الاقتصادي ما لم تتحول لمنتجات
0

تواصل – واس:

أكد عضو مجلس الشورى أستاذ الإبداع والابتكار بجامعة الملك فيصل الدكتور عبدالله الجغيمان، على أن الجودة والإِبْدَاع يعملان معاً لتحقيق نجاح المنظمة، كما أن الجودة والابتكار هما أداتا التغيير الرَئِيسِيّة، لافتاً النظر إِلَى أن الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة يَأْتِي من كَوْنها المحرك الأساس لـ 80% تَقْرِيبَاً من اقتصاد العالم؛ وَهُوَ مَا ركزت عليه المملكة أخيراً، وبرزت نتائج مُهِمَّة ستظهر بشكل أَكْبَر مع نهاية برنامج التحول الوطني، ويكون الدور الأكبر مع تحقيق رؤية المملكة 2030.

وَأَشَارَ الدكتور الجغيمان في ورقة عمل بِعُنْوَان: “الجودة والابتكار”، أمس خلال الجلسة الخامسة من المؤتمر الوطني السادس للجودة والتي أدارها الرئيس التنفيذي لهَيْئَة الغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، إلى أن براءات الاختراع في المملكة تدل على وجود عقول إبداعية لا تختلف عن العقول في البلاد المتقدمة، ولكن الابتكارات والمخترعات تحتاج إِلَى إدارة، حيث تركز رؤية المملكة في جزء منها على كَيْفِيَّة تحويل الابتكارات وبراءات الاختراع إِلَى منتجات، مُشِيرَاً إلى أن كثرة براءات الاختراع التي تقدم في العالم لا تعني التقدم والازدهار الاقتصادي إذا لم تتحول الأفكار الإِبْدَاعية إِلَى منتجات وابتكارات صناعية.

وَأكَّدَ عضو مجلس الشورى أستاذ الإبداع والابتكار بجامعة الملك فيصل، بأن الدراسات العلمية والتجارب العالمية أثبتت أن الجهات والمنظمات التي عايشت وَقْتَاً طَوِيلاً من النجاحات، وتغلبت على كثير من العقبات ومحطات الفشل، هي التي تستطيع أن تبني مبادئ وسلوكَ الجودة بما يحقق لها الوصول إلى ابتكارات ناجحة ومتجددة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الشورى» يناقش مشكلة تسلب المملكة نصف تريليون ريال سنوياً

«الشورى» يناقش مشكلة تسلب المملكة نصف تريليون ريال سنوياً

«الشورى»: رفع اشتراك «التأمينات» يضر أصحاب العمل والموظفين

«الشورى»: رفع اشتراك «التأمينات» يضر أصحاب العمل والموظفين

«الشورى» يصوّت على ملاحظات حول تقرير «الدفاع»

«الشورى» يصوّت على ملاحظات حول تقرير «الدفاع»

«الشورى» يناقش مشروع «نظام الإفلاس» الأربعاء المقبل.. وهذه أبرز مواده

«الشورى» يناقش مشروع «نظام الإفلاس» الأربعاء المقبل.. وهذه أبرز مواده

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق
تقارير وحوارات

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق

المزيد
«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

المزيد
في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»
تقارير وحوارات

في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

المزيد
مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد
تقارير وحوارات

مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>