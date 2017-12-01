عضو بـ«الشورى»: كثرة براءات الاختراع لا تعني الازدهار الاقتصادي ما لم تتحول لمنتجات

تواصل – واس:

أكد عضو مجلس الشورى أستاذ الإبداع والابتكار بجامعة الملك فيصل الدكتور عبدالله الجغيمان، على أن الجودة والإِبْدَاع يعملان معاً لتحقيق نجاح المنظمة، كما أن الجودة والابتكار هما أداتا التغيير الرَئِيسِيّة، لافتاً النظر إِلَى أن الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة يَأْتِي من كَوْنها المحرك الأساس لـ 80% تَقْرِيبَاً من اقتصاد العالم؛ وَهُوَ مَا ركزت عليه المملكة أخيراً، وبرزت نتائج مُهِمَّة ستظهر بشكل أَكْبَر مع نهاية برنامج التحول الوطني، ويكون الدور الأكبر مع تحقيق رؤية المملكة 2030.

وَأَشَارَ الدكتور الجغيمان في ورقة عمل بِعُنْوَان: “الجودة والابتكار”، أمس خلال الجلسة الخامسة من المؤتمر الوطني السادس للجودة والتي أدارها الرئيس التنفيذي لهَيْئَة الغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، إلى أن براءات الاختراع في المملكة تدل على وجود عقول إبداعية لا تختلف عن العقول في البلاد المتقدمة، ولكن الابتكارات والمخترعات تحتاج إِلَى إدارة، حيث تركز رؤية المملكة في جزء منها على كَيْفِيَّة تحويل الابتكارات وبراءات الاختراع إِلَى منتجات، مُشِيرَاً إلى أن كثرة براءات الاختراع التي تقدم في العالم لا تعني التقدم والازدهار الاقتصادي إذا لم تتحول الأفكار الإِبْدَاعية إِلَى منتجات وابتكارات صناعية.

وَأكَّدَ عضو مجلس الشورى أستاذ الإبداع والابتكار بجامعة الملك فيصل، بأن الدراسات العلمية والتجارب العالمية أثبتت أن الجهات والمنظمات التي عايشت وَقْتَاً طَوِيلاً من النجاحات، وتغلبت على كثير من العقبات ومحطات الفشل، هي التي تستطيع أن تبني مبادئ وسلوكَ الجودة بما يحقق لها الوصول إلى ابتكارات ناجحة ومتجددة.