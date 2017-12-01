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بالفيديو.. لحظة مداهمة الشرطة لأوكار دعارة واستراحات مشبوهة بالرياض

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تواصل – فريق التحرير:

نفذت شرطة منطقة الرياض بالتعاون مع قوات الطوارئ الخَاصَّة العديد من العمليات الأمنية لضبط المخالفين لأنظمة الإِقَامَة والعمل وأنظمة الحدود، وَفْقَاً لما ورد عبر “السناب الأمني”.

وَأَسْفَرَت تلك العمليات عن الإِطَاحَة بمخالفين يديرون أوكاراً للدعارة وأمَاكِن مشبوهة، كما ألقى رجال الأمن القبض على عشرات المخالفين والمجهولين.

واستخدمت قوات الأمن في المداهمة القوة الجبرية للإِطَاحَة ببعض المخالفين؛ إِذْ سُمعت أصوات لإطلاق النار، وأَدَّتْ المداهمات إلى ضبط عِدَّة ممنوعات مَا بين مشروبات مسكرة، وسجائر حشيش، وحبوب مخدرة.

وكانت وزارة الدَّاخِلِيَّة قد أعلنت، أمس الخميس، أن نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي انْطَلَقَت الشهر الماضي، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإِقَامَة والعمل وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة؛ أَسْفَرَت حَتَّى يوم الأربعاء الماضي، عن ضبط 118425 مخالفاً، بينهم أكثر من ألف امرأة.

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