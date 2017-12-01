الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

هذا ما حدث في «ريتز كارلتون».. تسويات بمئات المليارات مع المتهمين بالفساد

هذا ما حدث في «ريتز كارلتون».. تسويات بمئات المليارات مع المتهمين بالفساد

بعد 15 سنة و6 أبناء.. مواطنة تكتشف زواجها من وافد متسلل انتحل صفة مواطن

بعد 15 سنة و6 أبناء.. مواطنة تكتشف زواجها من وافد متسلل انتحل صفة مواطن

فيديو «طفلة الرقص والمكياج» يثير الغضب على «تويتر».. «أبا الخيل»: إيذاء واهمال!

فيديو «طفلة الرقص والمكياج» يثير الغضب على «تويتر».. «أبا الخيل»: إيذاء واهمال!

توجه لإلغاء اشتراط شهادة البلدية للحصول على عداد الكهرباء

توجه لإلغاء اشتراط شهادة البلدية للحصول على عداد الكهرباء

«بلومبيرج»: الأمير «محمد بن سلمان» ضمن أقوى 3 قادة مؤثرين عالمياً

«بلومبيرج»: الأمير «محمد بن سلمان» ضمن أقوى 3 قادة مؤثرين عالمياً
0

تواصل – وكالات:

وقع اختيار وكالة «بلومبيرج» الأمريكية على ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ليحل في المرتبة الثالثة بين قائمة الخمسين الخَاصَّة بأكثر خمسين شخصية تعمل في مجال الاقتصاد والسياسة والثقافة والتكنولوجيا، أثرت على مسار التجارة بالعالم خلال عام 2017، إِذْ لم يأتِ ذلك من فراغ، بل جاء عطفاً على حراكه الاقتصادي، ومن ذلك فكرته في طرح شركة أرامكو للاكتتاب العالمي، خلال عام 2018، مَا كان لها الأثر الواضح على الاقتصاد العالمي، وكذلك دوره في امتلاك المملكة أكبر صندوق سيادي في العالم.

وَتَابَعَت «بلومبيرج»، أن هذا القرار سيُسَاهِم في إِضَافَة مَا لا يقل عن 90 مليار دولار لاقتصاد المملكة بحلول عام 2030.

ولم تغفل الوكالة موافقة المملكة في الآونة الأخيرة على اسْتِثْمَار مَا لا يقل عن 20 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، عادة ذلك دوراً جاداً قَامَ به الأمير محمد بن سلمان لِضَمَانِ امتلاك المملكة أكبر صندوق سيادي في العالم، من خلال زيادة حجم صندوق الاسْتِثْمَارَات العامة.

وَتَابَعَت الوكالة أن المملكة خصصت 45 مليار دولار ستقوم بضخها خلال 5 سنوات في صندوق الاسْتِثْمَارَات المشتركة بينها وبين «سوفت بنك» الذي من المنتظر أن تصل قيمته إلى 93 مليار دولار.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

التعليم تطرح مخططات «وليّ العهد» بمكة للقطاع الخاص

التعليم تطرح مخططات «وليّ العهد» بمكة للقطاع الخاص

قائد التحالف الإسلامي: سنعمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب في العالم

قائد التحالف الإسلامي: سنعمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب في العالم

ولي العهد يفتتح اجتماع وزراء دفاع «التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب»

ولي العهد يفتتح اجتماع وزراء دفاع «التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب»

ولي العهد: 44 دولة تنسق جهودها عبر التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

ولي العهد: 44 دولة تنسق جهودها عبر التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق
تقارير وحوارات

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق

المزيد
«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

المزيد
في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»
تقارير وحوارات

في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

المزيد
مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد
تقارير وحوارات

مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>