بعد 48 ساعة من الافتتاح.. يد العبث تطال واجهة جدة البحرية (فيديو)

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رغم التحذيرات المتكررة من ارتكاب مخالفات وفرض الغرامات، إلا أن يد العبث والتخريب طالت واجهة جدة البحرية بعد افتتاحها بـ48 ساعة تَقْرِيبَاً.

وأَظْهَرَ مقطع فيديو متداول، قيام الأطفال من أبناء المتنزهين في المشروع الجديد بالتخريب، والقفز على اللوحات الكهربائية التي كُتب بها اسم واجهة جدة البحرية بالإنجليزية.

وطالب متداولو المقطع أمانة محافظة جدة بتفعيل دورها الرقابي وتطبيق العقوبات بحق أولئك المخالفين؛ بهَدَف الحفاظ على المشروع ليستفيد منه الجميع، مواطنين ومقيمين، خَاصَّة بعد إنفاق الدولة عليه مِنْ أَجْلِ أن يكون متنفساً لهم.

يُذْكَرُ أَنَّ أمانة محافظة جدة منعت استخدام النرجيلة، والشواء، واصطحاب الكلاب، والافتراش، ورمي المخلفات، والتجول بالدراجات النارية، بِالإِضَافَةِ إلى الملابس غير اللائقة على الواجهة البحرية، إِضَافَةً إلى تكليف فرق ميدانية تقوم بتسليم المخالفين لأقسام الشرطة لاتخاذ مَا يلزم بحق المخالفين.

https://youtu.be/Y0sDgFPZFTQ