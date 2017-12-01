اتهام مستشار الأمن القومي السابق لـ«ترامب» بالكذب والخداع بشأن روسيا

تواصل – وكالات:

اتهم مكتب المحقق الخاص الأمريكي، مايكل فلين مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق للأمن القومي بالكذب والخداع، على مكتب التحقيقات الاتِّحَادي بِشَأْنِ اتصالاته مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة.

جاء الاتهام في لائحة أُحِيلَت إلى المحكمة وأُعلنت اليوم الْجُمُعَة، ويحقق المكتب في تدخل روسي مزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016 واحتمال تواطؤ سياسي لحملة ترامب مع روسيا.

وقال المكتب: إن جلسة ستعقد في وقت لاحق يوم الْجُمُعَة ليرد فلين على الاتهام، ومن المتوقع أن يقر بالتهم المنسوبة إليه، وهي القيام عن “دراية وعمد” بالإدلاء “بشهادات كاذبة وزائفة وخادعة”.

يُذْكَرُ أَنَّ “فلين” جنرال متقاعد بالجيش الأمريكي، وأُقيل من منصبه بالبيت الأبيض في فبراير الماضي، بعدما تكشف أنه ضلل مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، بِشَأْنِ محادثات مع السفير الروسي. وَهُوَ شخصية محورية في تحقيق اتِّحَادي يقوده المحقق الخاص روبرت مولر.